Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 12 kilogramlık mercan balığı avlandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, denize açılan Can Karaayan, 12 kilogram ağırlığında mercan balığı yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 19:24 Güncelleme: 11.11.2025 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 12 kilogramlık mercan balığı avlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, denize açılan Can Karaayan, 12 kilogram ağırlığında mercan balığı yakaladı.

        İlçeye bağlı Güneyli Köyü'nde, hobi olarak balık tutan Can Karaayan ve arkadaşları, 6,5 metrelik "Haylazım" isimli teknesiyle denize açıldı.

        Saroz Körfezi'nde canlı kalamar yem kullanarak 100 metre derinlikte avlanan Karaayan, 12 kilogramlık bir mercan balığı yakaladı.

        Karaayan, "Saroz'un derin suları her zaman sürprizlerle dolu. Bu kez gerçekten unutulmaz bir av oldu. Bu kadar büyük bir mercan balığı yakalamak, büyük şans. Denizin bize armağanı." dedi.

        Karaayan, ağırlıkları 3 ile 5 kilogram arasında değişen mercan balıkları da tuttuklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale'de huzur operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de huzur operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale'de 5 katlı binanın çatısının bir kısmı sağanak nedeniyle çöktü
        Çanakkale'de 5 katlı binanın çatısının bir kısmı sağanak nedeniyle çöktü
        Gelibolu'da 5 katlı binanın çatısının bir kısmı çöktü
        Gelibolu'da 5 katlı binanın çatısının bir kısmı çöktü
        Huzur ve Güven Uygulaması: 4 tutuklama
        Huzur ve Güven Uygulaması: 4 tutuklama