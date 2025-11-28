Habertürk
        Gelibolu'da akciğer kanseri farkındalık standı kuruldu

        Çanakkale'de Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nce akciğer kanseri erken teşhis bilgilendirme standı açıldı.

        28.11.2025 - 12:50
        Gelibolu'da akciğer kanseri farkındalık standı kuruldu
        Çanakkale'de Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nce akciğer kanseri erken teşhis bilgilendirme standı açıldı.

        İlçedeki merkezin bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) personelince Mehmetçik Aile Sağlığı Merkezi'nde açılan stantta vatandaşlara akciğer kanserinin risk faktörleri, belirtileri ve erken teşhisin önemi hakkında bilgi verildi.

        Etkinlikte, ücretsiz kanser tarama hizmetleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

