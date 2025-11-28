Bozcaada'da bir otelde çıkan yangın söndürüldü

Yangın nedeniyle otel kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan bir köpek de telef oldu.

Alevlerin, rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm otele yayılması üzerine işletme sahipleri durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

Poyraz Limanı'ndaki otelin kahvaltı servisinin yapıldığı bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.