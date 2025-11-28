Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Lapseki'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:27 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lapseki'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Biga'dan Lapseki istikametine giden S.Ö. (22) yönetimindeki 59 AAU 490 çekici plakalı tır, Adatepe köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Bozcaada'da otelde çıkan yangın söndürüldü; 1 köpek öldü
        Bozcaada'da otelde çıkan yangın söndürüldü; 1 köpek öldü
        Bozcaada'da bir otelde çıkan yangın söndürüldü
        Bozcaada'da bir otelde çıkan yangın söndürüldü
        Gelibolu'da akciğer kanseri farkındalık standı kuruldu
        Gelibolu'da akciğer kanseri farkındalık standı kuruldu
        Bozcaada'da çıkan yangında otel kullanılamaz hale geldi
        Bozcaada'da çıkan yangında otel kullanılamaz hale geldi
        Çanakkale'de tarihi alanda bulunan 829 mezar taşı ve 67 kitabe kayıt altınd...
        Çanakkale'de tarihi alanda bulunan 829 mezar taşı ve 67 kitabe kayıt altınd...
        Gelibolu'dan kısa kısa
        Gelibolu'dan kısa kısa