Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.





Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çalışmaları kapsamında 20-27 Ocak arasında, 28 şüpheliye ait 15 farklı adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda, 910 gram esrar, 41 gram sentetik uyuşturucu madde, 35 gram kenevir tohumu, 96 sentetik uyuşturucu ecza hap, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, hassas terazi ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.



Operasyonlarda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan uyuşturucu suçlarına yönelik Narkotik Vaka Analiz Sistemi üzerinden icra edilen 150 uygulamada, 4 bin 760 kişi ile bin 232 araç sorgusu gerçekleştirildi.

