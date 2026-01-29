Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 17:02 Güncelleme: 29.01.2026 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.


        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çalışmaları kapsamında 20-27 Ocak arasında, 28 şüpheliye ait 15 farklı adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 910 gram esrar, 41 gram sentetik uyuşturucu madde, 35 gram kenevir tohumu, 96 sentetik uyuşturucu ecza hap, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, hassas terazi ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan uyuşturucu suçlarına yönelik Narkotik Vaka Analiz Sistemi üzerinden icra edilen 150 uygulamada, 4 bin 760 kişi ile bin 232 araç sorgusu gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de sağanak etkili oldu
        Çanakkale'de sağanak etkili oldu
        Ayvacık'ta şiddetli yağış: Çay ve dere taştı, yollar ve tarım arazileri sul...
        Ayvacık'ta şiddetli yağış: Çay ve dere taştı, yollar ve tarım arazileri sul...
        Çanakkale'de sağanak etkili oldu
        Çanakkale'de sağanak etkili oldu
        Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Gökçeada'da rahatsızlanan hasta helikopter ambulansla Çanakkale'ye sevk edi...
        Gökçeada'da rahatsızlanan hasta helikopter ambulansla Çanakkale'ye sevk edi...