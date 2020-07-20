Çanakkale'de orman yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de orman yangını

DHA

Çanakkale'de orman yangını


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy mevkiinde bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ormandan yükselen duman ve alevleri gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Dumanlar, kent genelinden de görülürken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, 1 uçak ve 5 helikopterle havadan, 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ile 130 söndürme işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE
2020-07-20 16:03:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de orman yangını
YEREL HABERLER Çanakkale'de orman yangını
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Çanakkale’de anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Çanakkale’de anız yangını ormana sıçramadan ...
Dünyanın ilk ve tek sakin adası Gökçeada’dan korkutan görüntüler Gökçeada’da toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti
YEREL HABERLER Dünyanın ilk ve tek sakin adası Gökçeada’dan korkutan ...
Köyüne beton yol yapılan muhtar şiirle teşekkür etti
YEREL HABERLER Köyüne beton yol yapılan muhtar şiirle teşekkür etti
Neowise kuyruklu yıldızı Kazdağları’nda görüntüledi
YEREL HABERLER Neowise kuyruklu yıldızı Kazdağları’nda görüntüledi
Biga'da orman yangını
YEREL HABERLER Biga'da orman yangını
Kalkım çileği için coğrafi işaret başvurusu
YEREL HABERLER Kalkım çileği için coğrafi işaret başvurusu
Fransız savaş gemisi 'FS Var', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Fransız savaş gemisi 'FS Var', Çanakkale Boğazı'ndan ...
(Özel) Covid-19’dan hayatını kaybeden Cemil Taşçıoğlu için şarkı söyledi Cemil Taşçıoğlu, sağlık çalışanları ve Covid-19’dan hayatını kaybedenler için şarkı yaptılar
YEREL HABERLER (Özel) Covid-19’dan hayatını kaybeden Cemil Taşçıoğlu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X