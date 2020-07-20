Çanakkale'de orman yangını

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy mevkiinde bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ormandan yükselen duman ve alevleri gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Dumanlar, kent genelinden de görülürken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, 1 uçak ve 5 helikopterle havadan, 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ile 130 söndürme işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE

2020-07-20 16:03:31



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