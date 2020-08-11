Çanakkale'de orman yangını

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören köylüler, ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattını arayarak haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-08-11 16:13:37



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