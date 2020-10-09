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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Karaayvaz oldu

İHA

ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Karaayvaz oldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muammer Karaayvaz oldu.
ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik devir teslim töreni ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın katılımıyla başhekimlik toplantı salonunda gerçekleştirildi. ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur görevini, Prof. Dr. Muammer Karaayvaz’a devrederken Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, başhekimlik boyunca görevini yerine getiren Prof. Dr. Okhan Akdur’a teşekkürlerini sundu.
Üniversite Hastanesinin pandemi hastanesi olması sebebiyle pek çok sorumluluğunun olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “Zor bir süreci yönettik ve hala yönetiyoruz. Pandemi hastanesi olmamız sebebiyle sağlık çalışanlarımız çok büyük emek sarf ediyorlar ve bu süreçte çok çalıştılar. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız, teknik ekibimiz, temizlik ve güvenlik hizmetlerinde çalışan personelimizin her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yöneticilerimiz için de zorlu bir süreçti, Prof. Dr. Okhan Akdur hocamız bu süreci çok iyi yönetti. İnanıyorum ki Prof. Dr. Muammer Karaayvaz hocamız da bu görevi layıkıyla yerine getirecektir. Her iki hocamızda da çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Devir teslim töreni ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın çiçek takdiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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