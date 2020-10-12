Bozcaada'da Kangal kırması köpek tavukları öldürüp, ev sahibine saldırdı



Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Bozcaada ilçesinde, zincirini koparıp, komşu bahçedeki tavukları öldürüp, eve giren Kangal kırması köpek, torunlarını korumaya çalışan Bakiye Uslu'ya (82) saldırdı.

Bozcaada ilçesi Kocamış Deresi mevkisinde yaşayan Bakiye Uslu´nun bahçesine giren Kangal kırması köpek, tavukları öldürdükten sonra eve girdi. Köpek, torunlarını korumak isteyen Bakiye Uslu'yu ısırdı. Uslu, köpeğin sahibi Hasan Türkay'dan şikayetçi olurken, köpeğin hala bahçede bağlı durması ve işlem yapılmamasına komşular tepki gösterdi.

Uslu´nun yaşadığı dehşet anlarına tanık olan komşusu Hüseyin Durmuş olayı şu sözlerle anlattı:

"Bahçede bağlı olan Kangal kırması köpek, zincirinden kurtularak, Bakiye Uslu´nun evine girdi. İlk gün 3 tavuğu telef etti. Olay, Jandarma´ya bildirildi. Jandarma tarafları uzlaştırdıktan sonra köpeğin dikkatli şekilde ve güvenli şekilde bağlanmasını istedi. Ertesi gün tekrar zincirini koparan köpek, bu sefer yine bahçeye gelerek, 10´un üzerinde tavuğu telef etti. Saldırgan köpek daha sonra hızını alamayarak, eve girdi. Evde ise 2 küçük çocuk bulunuyordu. Bakiye teyze torunlarını kurtarmak isterken, köpek tarafından ısırılarak, yaralandı. Bakiye teyze sonrasında ise hastaneye kaldırıldı. Neyse ki sağlık durumu iyi" dedi.

Bakiye Uslu, jandarmaya saldırgan köpek ve sahibi Hasan Türkay hakkında şikayette bulundu. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Sekan İLİK

2020-10-12 19:55:37



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