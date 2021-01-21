Biga itfaiyesinden yangın tatbikatı

Çanakkale’nin Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde pratik eğitim programı ve yangın söndürme tatbikatı düzenledi.

Biga Belediyesi, 2021 yılı içerisinde yapılacak yangın tatbikatlarının ilkini Biga ilçe Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirdi. Olası bir yangın durumunda önlem almak ve hazırlıklı olmak adına personelin katılımı ile yapılan yangın söndürme tatbikatında itfaiye ekipleri söndürme tüpü ile uygulamalı olarak yangına müdahale etti. Gerekli bilgilerin verilmesinin ardından sağlık personeli de yakılan ateşi yangın söndürme tüpüyle söndürdü.

Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “7/24 görev başında olan İtfaiye ekiplerimiz, yangın ve olası afet durumlarına karşı müdahalede her an teyakkuz halindeyken yangın ihtimaline karşı deneyim kazandırmak amacıyla da kamu kurum ve kuruluşlarındaki yangın tatbikatlarına devam ediyor. Bu kapsamda 2021 yılının ilk yangın söndürme tatbikatını İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirdik ve personeli bilgilendirdik. Uygulamalı yangın söndürme tatbikatlarımız diğer kurum ve kuruluşlarda da yıl boyunca gerçekleşecek” ifadelerine yer verildi.

Biga İlçe Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Güneş Arıkan Yamaç, Biga Belediyesi’ne düzenledikleri uygulamalı tatbikat programı için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.