Ezine’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 29 Mart Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında şüphelendikleri bir otomobili durduran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aramada uyuşturucu madde imalatında kullanılan sentetik sıvı materyaller ele geçirdi. Otomobil içerisinde bulunan şüpheli R.A. ile N.T. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.