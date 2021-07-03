Çanakkale'de feribot yoğunluğu

Burak GEZEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı´nın Avrupa yakasında Eceabat ilçesi ile Kilitbahir köyündeki feribot iskelelerinde, kent merkezine geçiş yapmak isteyen sürücülerin araçları, yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.
Yaz aylarında tatilcilerin, İstanbul başta olmak üzere Trakya´daki kentlerden, Kuzey Ege´deki turizm merkezlerine hareket etmesiyle birlikte, Çanakkale Boğazı´ndaki feribot iskelelerinde de yoğunluk yaşanıyor. Temmuz ayı ile başlayan normalleşmenin ardından da Çanakkale´nin Bozcaada ilçesi ve Assos sahilleri ile Edremit Körfezi´ne gitmek isteyen tatilcilerin araçları, Çanakkale Boğazı´nın Avrupa yakasındaki Lapseki ve Eceabat ilçeleri ile Kilitbahir köyündeki feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturuyor.
Öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle, Gestaş firmasına ait feribotlar, saatsiz olarak çalışmaya başladı. Çanakkale-Eceabat hattında 2, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında ise 7 feribot dolmuş usulü sefer yapıyor.
Özellikle Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyü feribot iskelelerindeki araç kuyruğu, akşam saatleriyle birlikte yaklaşık 2 kilometreyi buldu. Kilitbahir köyündeki feribot iskelesinde feribot sırası bekleyen araç kuyruğu, Çamburnu mevkiine kadar uzadı. Uzun kuyrukta feribot sırasının kendisine gelmesini bekleyen vatandaşlar, sıcak havanın da etkisiyle bunaldıklarını belirtti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Nedim BAYHAN
2021-07-03 19:08:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.