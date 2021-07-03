Çanakkale'de feribot yoğunluğu



Burak GEZEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı´nın Avrupa yakasında Eceabat ilçesi ile Kilitbahir köyündeki feribot iskelelerinde, kent merkezine geçiş yapmak isteyen sürücülerin araçları, yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

Yaz aylarında tatilcilerin, İstanbul başta olmak üzere Trakya´daki kentlerden, Kuzey Ege´deki turizm merkezlerine hareket etmesiyle birlikte, Çanakkale Boğazı´ndaki feribot iskelelerinde de yoğunluk yaşanıyor. Temmuz ayı ile başlayan normalleşmenin ardından da Çanakkale´nin Bozcaada ilçesi ve Assos sahilleri ile Edremit Körfezi´ne gitmek isteyen tatilcilerin araçları, Çanakkale Boğazı´nın Avrupa yakasındaki Lapseki ve Eceabat ilçeleri ile Kilitbahir köyündeki feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle, Gestaş firmasına ait feribotlar, saatsiz olarak çalışmaya başladı. Çanakkale-Eceabat hattında 2, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında ise 7 feribot dolmuş usulü sefer yapıyor.

Özellikle Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyü feribot iskelelerindeki araç kuyruğu, akşam saatleriyle birlikte yaklaşık 2 kilometreyi buldu. Kilitbahir köyündeki feribot iskelesinde feribot sırası bekleyen araç kuyruğu, Çamburnu mevkiine kadar uzadı. Uzun kuyrukta feribot sırasının kendisine gelmesini bekleyen vatandaşlar, sıcak havanın da etkisiyle bunaldıklarını belirtti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Nedim BAYHAN

2021-07-03 19:08:38



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