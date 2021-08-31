Çanakkale kahramanı Yahya Çavuş'un hayatını konu alan belgeselin çekimlerine başlandı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Ezine Belediye Başkanlığı ve Yahyaçavuş Köyü Muhtarlığının destekleriyle çekilen "Ezineli Yahya Çavuş" belgeselinin yapımcılığını Nihal Ağırbaş, senaristliğini ise Ömer Erbil üstleniyor.

Belgeselde Ezineli Yahya Çavuş’u Görkem Sevindik, annesi Hanife Dudu'yu Semra Dinçer, Binbaşı Mahmut Sabri'yi ise Mehmet Çepiç canlandırıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yahya Çavuş'un doğup büyüdüğü, eski adı Koçali olan Yahyaçavuş köyünde çalışmalarını sürdüren set ekibini ziyaret etti.

Ekipten çekimler hakkında bilgi alan Turan, restorasyonu devam eden Yahya Çavuş'un evinde incelemelerde bulundu.

Turan, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, Yahya Çavuş'un Çanakkale Savaşları’nın en özel kahramanlarından biri olduğunu söyledi.

Ezineli Yahya Çavuş'un, Ertuğrul Koyu'nda 3 binden fazla İngiliz'e karşı 67 Türk askeriyle muazzam bir direniş gösterdiğini belirten Turan, "Çanakkale'yi geçilmez kılan bu şahsiyetlere vefa borcumuzu nasıl öderiz diye tartışırken, Yahya Çavuş’un evini bulduk. O evin restore edilmesini, müze haline getirilmesini sağladık. Şu anda müze inşaatımız devam ediyor." dedi.

Turan, belgesel çalışmasının, Yahya Çavuş'u tüm Türkiye duysun, hatırası bilinsin diye yapıldığını anlattı.

Yahya Çavuş'un adını, hatırasını yaşatmak istediklerini dile getiren Turan, sözlerin şöyle sürdürdü:

"Zaten etrafta gezerseniz bütün gençlerin adı Yahya'dır. İnsanlarımız dolayısıyla çocuklarına Yahya ismini vererek aslında Yahya Çavuş’a bir atıfta bulunmuşlar. O yüzden çok kıymetli bir iş yaptığımızın kanaatindeyim. Köyümüzün hem turizme açılması hem de Çanakkale Savaşları'na vefa borcu ödenmesi açısından kıymetliydi. Sadece belgesel, müze ev değil, aynı şekilde bir turizm rotası olan Troas Kültür Yolu çalışmamız var. Bu yol içindeki çok önemli bir bölüm de 'Yahya Çavuş' adıyla hem buradan geçecek hem de insanlarımıza Yahya Çavuş'un kim olduğunu tekrar anlatma imkanı bulacağız."

- Ezineli Yahya Çavuş

Yahya Çavuş, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, daha sonra isminin verildiği Koçali köyünde 1887 yılında dünyaya geldi.

Balkan Savaşları'nda Osmanlı Ordusunda görev alan Yahya Çavuş, Birinci Dünya Savaşı sırasında seferberlik ilan edildiğinde tekrar cepheye gitti. Çanakkale Cephesi'nde 9. Tümen'e bağlı 26. Alay 3. Tabur 10. Bölük 1. Takım Komutanı olan Yahya Çavuş, işgal güçlerinin çıkarma yapması ihtimaline karşı bağlı olduğu alayın Seddülbahir'i savunmakla görevlendirilmesi üzerine bu bölgeye geçti.

İşgal güçlerinin 25 Nisan 1915 sabahı 5 ayrı noktaya çıkarma yapmaya başlamasının ardından bunlardan biri olan Ertuğrul Koyu'nda göğüs göğüse yaşanan muharebede, 10. Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey'in ağır yaralanması ve savaş dışı kalması ile bölüğün en kıdemli erbaşı olan Yahya Çavuş komutayı eline aldı. Tecrübesini ortaya koyan Yahya Çavuş, bölüğüne gösterdiği hedefin ateş altına alınmasını emretti. Yahya Çavuş komutasındaki Türk askeri, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirdi ve çıkarmanın başarısız olmasını sağladı.

Ertuğrul Koyu Harekatı'nın ikinci günü Yahya Çavuş bacağından yara almasına rağmen hayatta kalarak geri çekilmeyi başardı ve Kirte köyü yakınındaki 26. Alay Karargahı'na ulaştı. Tedavisinin ardından yeniden muharebe alanın dönen Yahya Çavuş, 4 Haziran 1915'te yapılan 3. Kirte Muharebeleri'nde süngü taarruzu esnasında ağır bir yara alıp hastaneye kaldırılmasının ertesi günü şehit oldu. Ertuğrul Koyu'ndaki harekatta şehit olan askerler anısına bu bölgeye sonraki yıllarda bir şehitlik yapılarak Yahya Çavuş'un adı verildi.