18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nü okurlarına sunduğu tavsiyeler ile unutulmaz kılan Kidega, Çanakkale Zaferi’ni ve şehitlerini önemli yazarların değerli eserleriyle anıyor. Çanakkale Savaşı döneminde yaşanılan zorlukları anlatan, okurken o mücadelenin atmosferini hissedebileceğiniz, Çanakkale Muharebesini konu alan kitaplara 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne özel hazırlanan listede yer verildi.

18 Mart Çanakkale Savaşı’nı ve şehitlerini anlatan 10 kitap

Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleminden, Çanakkale Savaşı’nın önemli noktalarından biri olan Arıburnu muharebelerinin detaylıca ele alındığı bir tarihi vesika “Arıburnu Muharebeleri Raporu”

Turgut Özakman’dan dipnotlarıyla birlikte okunduğunda anlamına anlam katan, Çanakkale Savaşı’nın ruhunun aktarıldığı “Diriliş Çanakkale – 1915”

General G. S. Patton’dan itilaf devletlerinin yaptığı çıkarmaların tek tek incelendiği ve her iki tarafında stratejilerinin değerlendirildiği “Gelibolu Savunması”

Buket Uzuner’den Zelandalı bir kadın ile Türk bir ninenin hikayesinin anlatılmasının yanı sıra savaşın anlamsızlığının ve birleştirici gücünün incelendiği “Uzun Beyaz Bulut Gelibolu”

Orhan Karaveli’den cephedeki bir asker tarafından yazılan güncenin okuyucuyla buluştuğu ve Çanakkale Savaşı’nın bilinmeyen yönlerinin ele alındığı “Çanakkale Olmasaydı… O Olmasaydı”

Jonathan King’ten Anzak askerlerinin gözünden Çanakkale destanının anlatıldığı ve savaşın gerekli bir şey olmadığı gerçeğini gözler önüne seren “Gelibolu Günlükleri”

Charles H. Sherrill’den Gazi Mustafa Kemal’le yüz yüze görüşmelerinden derlediği bilgilere yer verdiği, Mustafa Kemal Atatürk’ü yakından tanıyabileceğiniz “Selanik’ten Gelibolu’ya”

Gürsel Göncü ve Şahin Aldoğan’dan Çanakkale Savaşı’nın başlangıcından sonuna kadar tüm detaylarıyla, Türk tarafı açısından objektif kriterlere göre değerlendirildiği “Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan”

Mehmed Niyazi Özdemir’den millet olma duygusunu sonuna kadar hissettiren, gerçeğe dayalı “Çanakkale Mahşeri”

Nuri Balcı’dan deniz, kara ve cephe gerisindeki savaşları konu alan ve birçok kaynakçadan güncel ve gerçek bilgilerin harmanlanarak yazılan “Çanakkale Savaşı”