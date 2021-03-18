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Çanakkale Savaşı’nı ve şehitlerini anlatan 10 kitap

Kidega, Çanakkale Zaferi’ni ve şehitlerini Çanakkale Savaşı döneminde yaşanılan zorlukları anlatan, okurken o mücadelenin atmosferini hissedebileceğiniz bugüne özel hazırlanan özel hazırlanan 10 kitaplık bir listeyle anıyor.

Çanakkale Savaşı’nı ve şehitlerini anlatan 10 kitap

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nü okurlarına sunduğu tavsiyeler ile unutulmaz kılan Kidega, Çanakkale Zaferi’ni ve şehitlerini önemli yazarların değerli eserleriyle anıyor. Çanakkale Savaşı döneminde yaşanılan zorlukları anlatan, okurken o mücadelenin atmosferini hissedebileceğiniz, Çanakkale Muharebesini konu alan kitaplara 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne özel hazırlanan listede yer verildi.

18 Mart Çanakkale Savaşı’nı ve şehitlerini anlatan 10 kitap

Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleminden, Çanakkale Savaşı’nın önemli noktalarından biri olan Arıburnu muharebelerinin detaylıca ele alındığı bir tarihi vesika “Arıburnu Muharebeleri Raporu

Turgut Özakman’dan dipnotlarıyla birlikte okunduğunda anlamına anlam katan, Çanakkale Savaşı’nın ruhunun aktarıldığı “Diriliş Çanakkale – 1915

General G. S. Patton’dan itilaf devletlerinin yaptığı çıkarmaların tek tek incelendiği ve her iki tarafında stratejilerinin değerlendirildiği “Gelibolu Savunması

Buket Uzuner’den Zelandalı bir kadın ile Türk bir ninenin hikayesinin anlatılmasının yanı sıra savaşın anlamsızlığının ve birleştirici gücünün incelendiği “Uzun Beyaz Bulut Gelibolu

Orhan Karaveli’den cephedeki bir asker tarafından yazılan güncenin okuyucuyla buluştuğu ve Çanakkale Savaşı’nın bilinmeyen yönlerinin ele alındığı “Çanakkale Olmasaydı… O Olmasaydı

Jonathan King’ten Anzak askerlerinin gözünden Çanakkale destanının anlatıldığı ve savaşın gerekli bir şey olmadığı gerçeğini gözler önüne seren “Gelibolu Günlükleri

Charles H. Sherrill’den Gazi Mustafa Kemal’le yüz yüze görüşmelerinden derlediği bilgilere yer verdiği, Mustafa Kemal Atatürk’ü yakından tanıyabileceğiniz “Selanik’ten Gelibolu’ya”

Gürsel Göncü ve Şahin Aldoğan’dan Çanakkale Savaşı’nın başlangıcından sonuna kadar tüm detaylarıyla, Türk tarafı açısından objektif kriterlere göre değerlendirildiği “Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan

Mehmed Niyazi Özdemir’den millet olma duygusunu sonuna kadar hissettiren, gerçeğe dayalı “Çanakkale Mahşeri

Nuri Balcı’dan deniz, kara ve cephe gerisindeki savaşları konu alan ve birçok kaynakçadan güncel ve gerçek bilgilerin harmanlanarak yazılan “Çanakkale Savaşı

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