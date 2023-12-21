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        Çanakkale Valiliği'nden motosiklet ve motokurye kararı

        Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle bu gece saat 03.00'ten akşam saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 00:39 Güncelleme: 21.12.2023 - 00:39
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        Çanakkale'de motokuryelere trafik yasağı
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        Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Çanakkale'de bu gece saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor.

        Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.

        İHA'nın haberine göre; Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Çanakkale'nin güneyinde (Bozcaada, Ezine, Ayvacık, Bayramiç) bu gece kuvvetli yağış olması beklenmektedir. Yukarıda belirtilen ilçelerimizde 21 Aralık 2023 Perşembe günü saat 03.00'ten aynı gün saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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