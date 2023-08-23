Haberler Gündem Çanakkale yangın son dakika: Çanakkale orman yangınında son durum ne, can kaybı var mı? Çanakkale yangın söndü mü?

Çanakkale orman yangınında son durum ne, can kaybı var mı? Çanakkale Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınında son durum yakından takip ediliyor. Yangın sonucunda belirli noktalardaki yerleşim yerleri tahliye edilirken, Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Valiliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklamalar gelmeye devam ederken can kaybı olup olmadığı ve yangındaki son durum hakkında güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 23.08.2023 - 08:08 Güncelleme: 23.08.2023 - 08:08 facebook

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Çanakkale'de dün sabah saatlerinde başlayan yangın sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu ana kadar yaklaşık 1500 hektar alanının etkilendiğini belirtirken, sabah saatleri itibarıyla karadan ve havadan müdahale yeniden başladı. Peki, Çanakkale orman yangınında son durum ne, can kaybı var mı? İşte Çanakkale yangını son dakika gelişmeleri...

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ÇANAKKALE ORMAN YANGININDA SON DURUM NE? Çanakkale'de dün saat 11.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 10 köyü etkileyen orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gündüz havadan ve karadan müdahale edilirken, havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterlerle müdahale sabaha kadar sürdü. Yangın nedeniyle boşaltılan Yağcılar köyünde birçok ev alevlere teslim olurken, Çanakkale Boğazı'nın ise tek taraflı deniz ulaşımına açıldığı bildirdi.