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        Haberler Gündem Çanakkale yangın son dakika: Çanakkale orman yangınında son durum ne, can kaybı var mı? Çanakkale yangın söndü mü?

        Çanakkale orman yangınında son durum ne, can kaybı var mı?

        Çanakkale Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınında son durum yakından takip ediliyor. Yangın sonucunda belirli noktalardaki yerleşim yerleri tahliye edilirken, Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Valiliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklamalar gelmeye devam ederken can kaybı olup olmadığı ve yangındaki son durum hakkında güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 08:08 Güncelleme: 23.08.2023 - 08:08
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        Çanakkale'de dün sabah saatlerinde başlayan yangın sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu ana kadar yaklaşık 1500 hektar alanının etkilendiğini belirtirken, sabah saatleri itibarıyla karadan ve havadan müdahale yeniden başladı. Peki, Çanakkale orman yangınında son durum ne, can kaybı var mı? İşte Çanakkale yangını son dakika gelişmeleri...

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        ÇANAKKALE ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

        Çanakkale'de dün saat 11.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 10 köyü etkileyen orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gündüz havadan ve karadan müdahale edilirken, havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterlerle müdahale sabaha kadar sürdü. Yangın nedeniyle boşaltılan Yağcılar köyünde birçok ev alevlere teslim olurken, Çanakkale Boğazı'nın ise tek taraflı deniz ulaşımına açıldığı bildirdi.

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        BAKAN YERLİKAYA'DAN SON DURUM AÇIKLAMASI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangına ilişkin X'ten son durumu paylaştı. Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

        "Çanakkale ilimizdeki Orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye toplam; 1.697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 173 iş makinesi sevk edilmiştir. Yangında 54 kişi dumandan etkilenmiş olup, 48 vatandaşlarımızın tedavisine devam edilmektedir. Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Çanakkale Boğazında tek taraflı olarak deniz ulaşımı yapılmaktadır."

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        BAKAN YUMAKLI BÖLGEDE

        Çanakkale'de yaklaşık 15 saattir devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın yönetim aracından İHA görüntülerini izleyerek yangın hakkında bilgiler aldı ve sonrasında yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

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        Rüzgarın azalması ile birlikte ekiplerin yangınla mücadelesi hızlanırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise 4 evin yandığı Yağcılar, 3 evin yandığı Ulupınar köyleri ile Aşağıokçular ve Sarıcaeli köylerinde incelemelerde bulundu. Kalabaklı köyünde konuşlanan yangın yönetim aracında son duruma ilişkin bilgi aldı.

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        54 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yangında 54 kişi dumandan etkilendi, 48 vatandaşlarımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale'de meydana gelen orman yangınında 54 kişinin dumandan etkilendiğini, 48 vatandaşın tahliyesine devam edildiğini açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, "Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Çanakkale Boğazında tek taraflı olarak deniz ulaşımı yapılmaktadır" dedi.

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        YANGININ BOYUTU SABAH ORTAYA ÇIKTI

        Çanakkale'de orman yangınında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar havadan görüntülendi. Çanakkale’de dün saat 11.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 19 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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        Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı. Yanan alanlar drone ile görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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