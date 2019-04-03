Vatandaşlar son günlerde Canan Kaftancıoğlu kimdir? sorularını araştırıyor ve yanıt arıyorlar. Canan Kaftancıoğlu, Ümit Kaftancıoğlu'nun oğlu Ali Naki Kaftancıoğlu ile evlidir Çağım Işık isminde bir kızı vardır. İşte, Canan Kaftancıoğlu'nun hayatı...

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

1972 yılında Ordu'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1995'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka taraması yaptığı "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" teziyle ihtisasını tamamladı. 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul basın, kültür ve iletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yıllarında ise il başkan vekilliği görevlerini yaptı. 2014 Seçimlerinde Maltepe belediye başkan adayı oldu. 2018'de İstanbul il başkanı seçildi.

Toplumsal Bellek Platformu'nun kurucuları arasında yer aldı. Faili meçhul cinayetleri işlediği "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri düzenleme komitesindedir. Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesidir.

Kaftancıoğlu CHP İstanbul il başkanı olduktan sonra sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açıldı. Paylaşımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisine neden olurken CHP ve HDP'den Kaftancıoğlu'nu destekleyen açıklamalar geldi. Kendisi de bir paylaşımdan dolayı Erdoğan'dan özür diledi.