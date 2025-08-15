Candan Erçetin: O liste kariyerimdeki utanç verici olaydı

Uzun süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Candan Erçetin, samimi açıklamalarda bulundu. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı Köyü'ne yerleşen Erçetin, verdiği bir röportajda kendisinin seksapel üzerinden tanımlamasını "çok ayıp" olarak nitelendirdi.

Ünlü şarkıcı, "Türkiye'nin en seksi kadınları" listesine kendisinin rızası olmadan dâhil olduğunun ifade ederek; "Utanacağım şeyler yapmam. O haber benim çok utandığım bir haberdi. Sadece şarkı söylediğim ve bir kliple çıktığım için böyle bir değerlendirmenin içine sokuldum. Mesela güzellik yarışmasına katılmak istiyorsan başvurursun. En seksi yarışmasında var olmak istesem başvururum" dedi.