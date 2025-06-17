Candan Erçetin ve Beyazıt Öztürk buluştu: Eski defterleri açtık Candan Erçetin ile Beyazıt Öztürk bir araya geldi. Öztürk, o anları; "Eski defterleri açtık. Candan bir sohbet" notuyla sosyal medyada paylaştı

Habertürk Giriş: 17.06.2025 - 19:40 Güncelleme: 17.06.2025 - 19:40 facebook

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