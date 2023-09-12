Caner Cindoruk'tan anılara yolculuk
Caner Cindoruk, yakın arkadaşı Meriç Hasgül Aydın'ın doğum gününü birlikte çekilen eski fotoğraflarıyla kutladı. Oyuncu, "İyi ki doğmuşsun zekim" dedi
SHOW TV'de ekrana gelen 'Maviye Sürgün'de 'Ali' karakterine hayat veren Caner Cindoruk, nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyuncu, arkadaşı Meriç Hasgül Aydın ile birlikte çekilen eski fotoğrafını yayınladı. Yakın dostunun doğum gününü kutlayan Caner Cindoruk, "İyi ki doğmuşsun zekim" ifadelerini kullanarak eskileri yad etti.
"TEKNE KULLANMAYI DA ÖĞRENDİM"
Öte yandan Caner Cindoruk, daha önce 'Maviye Sürgün' adlı dizinin çekildiği Selimiye’de rolü için tekne kullanma dersleri aldığını söylemişti. Cindoruk, “Benim için tatil yaz tatilidir. Tekne olayında hiç yoktum ama diziyle birlikte tekne kullanmayı da öğrendim. İlerde bir tekne almayı düşünüyorum” demişti.
ÇOCUKLUĞU ADANA’DA GEÇTİ
Adanalı ünlülerden biri olan Caner Cindoruk, öykü yazarı babası Zafer Cindoruk'un evini geçindirmek için çeşitli işlerde çalıştığını, kendisinin de ona yardım ettiğini söylerken, “Üç tekerlekli arabada terlik de sattığım oldu. Babamla birlikte ben de öykü yazardım. Bir dönem futbolcu olmak isterken sonrasında futbolculuğu kenera bırakıp, oyuncu olmayı istedim” şeklinde konuşmuştu.
USTALARA SAYGISI BÜYÜK
Oyunculuk yolunda ustalardan aldığı ışıkla yoluna devam eden Caner Cindoruk, “Tuncel Kurtiz gibi yaşlanmak istiyorum. Oynamayı en çok istediğim oyunculardan biriydi. Onun gibi 70 yaşıma geldiğimde de oyunculuk yapmam, şirazeyi kaydırmadan yaşamak ve ölmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Kadir İnanır, Yılmaz Erdoğan, Monica Belluci gibi isimlerle çalışma fırsatı bulduğunu ve hepsinden çok şey öğrendiğini dile getiren Caner Cindoruk, “Münir Özkul benim bir numaram. Özkul’un aktörlüğünü çok beğenirdim. Şener Şen’se hayalim. Onunla bir projede yer almayı çok istiyorum” demişti.
Fotoğraflar: Instagram