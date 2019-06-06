Futbolcu Caner Erkin, oyuncu Şükran Ovalı ile 2 sene önce dünyaevine girmişti. Çiftin bebekleri Mihran Ela, 9 aylık oldu. İkili, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

"GÜNEŞİ GÜLÜŞLERİMİZE SIĞDIRDIĞIMIZ BAYRAMLARIMIZ OLSUN"

Çift, bu kez havuzda çekilen romantik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ovalı, paylaşımını "Güneşi gülüşlerimize sığdırdığımız bayramlarımız olsun" notuyla yayınladı.



"KADINIM"

Caner Erkin ise eşinin paylaşımına, "Kadınım..." şeklinde karşılık verdi. İkilinin bayram pozu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

ŞÜKRAN OVALI ERİDİ

2017 yılında dünyaevine giren oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu eşi Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı. Geçtiğimiz Ağustos ayında anne olan Ovalı'nın hamilelik kilolarını vermesi dikkat çekerken çiftin mutluluğu gözlerden kaçmamıştı.