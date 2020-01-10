9 Ocak perşembe günü Eser Yenenler Show'a Biz Böyleyiz filmi ekibi konuk oldu. Televizyonlarda görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu ve yönetmen Caner Özyurtlu filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenerek başarısını gözler önüne serdi. Peki ünlü oyuncu kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Caner Özyurtlunun hayatı hakkında merak ettikleriniz...

Caner Özyurtlu kimdir?

23 Mayıs 1986’da İstanbul’da doğdu. 2005 yılında İzmit Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında kurulan İstanbul Kraliyet Tiyatrosu ekibinde kuruluşundan itibaren yer almaktadır. Özyurtlu, 2009 yılında ağabeyi Alper Özyurtlu ile birlikte kurdukları “Ac Film” yapım şirketinde sinema filmleri, müzik videoları ve televizyon projeleri üretmektedir. Elveda Rumeli, Doktorlar, Kızlar Yurdu, Nefes Nefese, Sınav, Nefes Nefese, Okul, Ulan İstanbul gibi yapımlarda yer aldı ve bu performansları ile takdir toplayıp ülke çapında tanındı.

Erdem Yener’in “Belki”, FOMA’nın “İnsafsız” isimli çıkış parçalarının video kliplerini yönetti. Ünlü aktörün yazdığı “Görünmeyenler” ve “Ev” isimli senaryoları da beyazperdeye taşındı. 2015 tarihinde “Hayalet Dayı” adlı sinema filminde başrolde yer aldı. Aynı yıl senaryosunu Serkan Altuniğne’nin yazdığı “Yok Artık” filminin yönetmenliğini yaptı. 2016’da ise “Yok Artık 2”’nin yönetmenliğini yaptı.

Caner Özyurtlu'nun yer aldığı diziler

(2002) Dadı 3 bölümlük konuk oyuncu

(2003) Hayat Bilgisi Hidayet Hoca'nın oğlu 4. bölüm

(2004) Tam Pansiyon Ege

(2005) Nefes Nefese Çağdaş

(2006) Kızlar Yurdu Umutcan

(2006-2008) Doktorlar Ayhan Kaplan

(2007) Ters Yüz Pizzacı

(2007-2009) Elveda Rumeli Namık

(2008) Hastasıyız Kamil TV filmi

(2011) Bizim Yenge Fatih

(2011) Tövbeler Tövbesi Bahtiyar

(2014) Her Sevda Bir Veda Yılmaz

(2014) Ulan İstanbul Bahadır yonetmen

(2016) Deli Saçması TV filmi, senarist

Caner Özyurtlu'nun yer aldığı filmler