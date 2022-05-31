CANER TOYGAR KİMDİR?

Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Eğitim hayatını lise tahsiline kadar burada sürdüren Caner, sonrasında "Biz Evleniyoruz" isimli evlilik programına katılmış ve burada Tülin ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir.

2009 yılında müzik konusunda da atılım yapmış ve "Naber Fıstık" isimli albümü çıkarmıştır.

Evlilik programının ardından bir süre oyunculuk için çabalayan ardından Ataşehir'de köfteci dükkanı açan Caner, bu alanda ilerleyemeyince, ekranlara çıkış nedeni olan evlendirme konseptini kullanarak arkadaşlık sitesi açmıştır.

Caner Toygar; Kaynana Semra, Çiçekçi Kız ve Lanetli Anahtar yapımlarında oyunculuğunu sergilemiştir.