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Elif'i müşteriye iltifat ettiği için öldürmüş!

Üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Elif Sinan'ın, sevgilisi 27 yaşındaki Tuğrul Akan tarafından, garson olarak çalıştığı kafede, müşteriye iltifat ettiği için tepki göstermesiyle başlayan tartışma sonucu öldürdüğü ortaya çıktı. Tuğrul Akan'a verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında Elif Sinan'ın, iş yerinde müşterisine iltifat ettiği, ikilinin bu yüzden tartıştığı ve olayın gerçekleştiği belirtildi

CANİ | Elif'i müşteriye iltifat ettiği için öldürmüş! - Günün Haberleri
Elif'i neden öldürdüğü ortaya çıktı! Cani!
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DHA

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan (23), geçen yıl 4 Ağustos'ta, kalbinden bıçaklanmış olarak sevgilisi Tuğrul Akan (27) tarafından hastaneye götürüldü.

"BIÇAĞI KALBİNE SAPLAYIP İNTİHAR ETTİ" DEDİ

DHA'da yer alan habere göre Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Akan, sevgilisinin aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçağı kalbine saplayarak intihar ettiğini ileri sürdü.

BIÇAKTA PARMAK İZİ ÇIKTI

Emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Akan hakkında, `kasten öldürme´ suçundan dava açıldı. Elif Sinan'ın ölümüne neden olan bıçakta parmak izi bulunan Tuğrul Akan, Kırıkkale 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklandı.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS ALDI

Davanın 23 Kasım´da görülen karar duruşmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Sanık, savunmasında; kız arkadaşı olan maktulün, kendisi ayrılmak istediği için intihar ettiğini ileri sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Akan, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığa 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi; takdir indirimi uygulanmadı.

BIÇAKTA ELİF'İN PARMAK İZİ YOK

Mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda sanık Tuğrul Akan'ın, sevgilisinin kendisini yaraladıktan sonra bıçağa dokunmadığını belirttiği ancak yapılan incelemede parmak izinin tespit edildiği, Elif Sinan'ın parmak izine rastlanılmadığı aktarıldı.

Sanığın, olay öncesi Elif'in araçtan inerek yürümeye başladığı beyanının çok net olmasa da güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilemediği aktarılarak, "Bu suretle sanığın bu yöndeki savunmaları ile olay yeri incelemesi neticesinde elde edilen delillerin uyuşmadığı" denildi.

BIÇAĞI VÜCUDUNDAN ÇIKARAMAZDI

Ayrıca bıçağın giriş ve çıkış sırasında bıraktığı izin incelenmesinde; Elif Sinan´ın baskın olarak kullandığı sağ eli ile bıçağı kendisine saplayarak kalp, diyafram ve karaciğer harabiyeti oluşturacak şekilde yaralayıp, sonrasında vücudundan çıkarmasının beklenemeyeceği aktarıldı.

İLTİFAT ETTİĞİ İÇİN TARTIŞMIŞLAR

Sanığın, son celsede Elif Sinan ile aralarında kıskançlık kaynaklı hiçbir durumun olmadığını söylediği ancak aşamalarda olay günü akşam maktulün iş yerindeki müşteriye iltifat etmesi nedeniyle tartıştıkları belirtildi.

İŞ YERİ SAHİBİ TARTIŞMAYI DOĞRULADI

Sanığın Elif'i kıskanması nedeniyle aralarında yaşanan tartışmayı, iş yeri sahibinin beyanlarının da doğruladığı aktarıldı. Kararda, tartışmanın içeriğinin detaylıca bilinmediğine vurgu yapılarak şöyle denildi:

"SANIK KASTEN ÖLDÜRMÜŞTÜR"

"Tüm dosya kapsamı nazara alındığında maktulün olay öncesinde herhangi bir psikolojik rahatsızlığının veyahut intihar etmesini gerektirecek bir sıkıntısının bulunmadığının dinlenen aile fertleri ve iş yeri arkadaşlarının beyanlarından açıkça görülmesi ile birlikte bahse konu tartışmanın yanı sıra Adli Tıp Kurumu raporu, bilirkişi raporu, olay yeri inceleme raporları ile kamera kaydı bir arada incelenerek, sanığın kendi içerisinde çelişkiler barındıran ve dosyadaki delillerle uyumlu olmayan, bu hali ile suçtan kurtulmaya matuf olduğu değerlendirilen savunmalarına itibar edilmeyerek, sanığın maktulü bıçaklamak suretiyle kasten öldürdüğü şeklindeki her türlü şüpheden uzak vicdani kanaat doğrultusunda müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

PİŞMANLIK GÖSTERMEMİŞTİR

Kararda, sanığın fiilden sonra ve yargılama sürecinde pişmanlığını gösteren herhangi bir davranışta bulunmaması nedeniyle de takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.

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