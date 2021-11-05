Ölü sayısı 2'ye çıktı! Dünür katliamı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa CANİ... Son dakika: Ölü sayısı 2'ye çıktı! Dünür katliamı! - Haberler
ABONE OL

Ölü sayısı 2'ye çıktı! Dünür katliamı!

Kırşehir'de, dünürler arası yaşanan kavgada tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 29 Ekim'de yaşanan olayın ardından can kaybı 2'ye yükselirken, bir kişinin de durumunun ciddi olduğu öğrenildi

CANİ... Son dakika: Ölü sayısı 2'ye çıktı! Dünür katliamı! - Haberler
Ölü sayısı 2'ye çıktı! Dünür katliamı!
0:00 / 0:00
İHA

Kırşehir'de edinilen bilgiye göre, 29 Ekim tarihinde Çukurçayır Mahallesinde meydana gelen olayda, R.A. (62), henüz bilinmeyen bir nedenle dünürleri ile tartışma yaşadı.

DÜNÜRÜNÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan R.A., tüfekle dünürü olan A.Ç.,'yi olay yerinde öldürürken, S.Ç. (62) ve kızı E.Ç.'yi (41) ağır yaraladı.

KATİL ZANLISI YAKALANIP TUTUKLANDI

Katil zanlısı R.A. ise kovalamaca sonucu komşusunun evinin bahçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen R.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan S.Ç. de, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağırlaşan E.Ç. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

5 Kasım arıza ve elektrik kesintisi duyuruları İstanbul! AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı
GÜNDEM AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 94. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖG
GÜNDEM ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
SON DAKİKA! Bakan Özer: Birinci dönem ara tatilinde öğretmenlerimiz idari izinli olacak - Haberler
GÜNDEM Ara tatilinde öğretmenler idari izinli olacak
SAVUNMA YAPACAK! Son dakika: HDP, AYM'ye ön savunma yapacak
GÜNDEM HDP, AYM'ye ön savunma yapacak
ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta?
GÜNDEM ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman?
Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ AÇIKLADI: İstanbul su kesintileri (5 Kasım)
GÜNDEM İSKİ İstanbul su kesintileri (5 Kasım)
Afyon'da korkunç kaza! Kırmızı ışıkta tırın altına girdi ve... - Haberler
GÜNDEM Kırmızı ışıkta TIR'ın altına girdi
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı duaları nelerdir? İşte cuma namazı kılınışı
GÜNDEM Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
ŞOK CEZA... Son dakika: Yaban keçisi avına şok ceza!
GÜNDEM Yaban keçisi avına şok ceza!
SUSTU! Son dakika: "Tosuncuk" Mehmet Aydın ifade vermeyi reddeti - Haberler
GÜNDEM Emniyette konuşmadı! Adliyeye sevk edildi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.