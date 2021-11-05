Ölü sayısı 2'ye çıktı! Dünür katliamı! 0:00 / 0:00

İHA

Kırşehir'de edinilen bilgiye göre, 29 Ekim tarihinde Çukurçayır Mahallesinde meydana gelen olayda, R.A. (62), henüz bilinmeyen bir nedenle dünürleri ile tartışma yaşadı.

DÜNÜRÜNÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan R.A., tüfekle dünürü olan A.Ç.,'yi olay yerinde öldürürken, S.Ç. (62) ve kızı E.Ç.'yi (41) ağır yaraladı.

KATİL ZANLISI YAKALANIP TUTUKLANDI

Katil zanlısı R.A. ise kovalamaca sonucu komşusunun evinin bahçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen R.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan S.Ç. de, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağırlaşan E.Ç. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.