Canik'te evleneceklere 20 bin TL destek

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, aile kurumunu güçlendirmek amacıyla yeni bir sosyal destek programını hayata geçirdiklerini açıkladı. Başkan İbrahim Sandıkçı, evlilik hazırlığında olan çiftlere maddi destek sağlanacağını söyledi.

Sandıkçı, "Daha önce nikâh ücret desteği, düğün salonu indirimleri, bebek destek paketi ve ev eşyası desteği gibi uygulamalar gerçekleştirmiştik. Şimdi de evlilik hazırlığında olan çiftlerimize doğrudan maddi destek sunacağız" dedi.

Program kapsamında çiftlerin ayrıca "Evlilik Öncesi Aile Okulu Eğitimi" ile buluşturulacağını ifade eden Sandıkçı, gençlerin aile kurma sürecinde yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Aileyi ve geleceği destekleyen projeleri sürdürdüklerini dile getiren Sandıkçı, ilçede evlenecek ve belirlenen kriterleri taşıyan tüm çiftlere 20 bin TL destek verileceğini kaydetti.

Canik Belediyesi'nin evlenecek dar gelirli çiftlere yönelik 20 bin TL destek programına başvuruların 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren alınacağı bildirildi. Başvuruda bulunacak çiftlerin Canik ilçesinde ikamet ediyor olması ve eğitim programına katılım sağlaması gerekiyor.

Programla ilgili başvuru şartları ve gerekli belgeler hakkında bilgiye belediyenin çözüm merkezi üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabildiği, ayrıca belediye hizmet binası zemin katında bulunan Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden de bilgi alınabildiği belirtildi.