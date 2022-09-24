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Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Çankırı'da yürek yakan kaza. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Kazada biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi

Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Çankırı'da feci kaza!
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DHA

Çankırı'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Atkaracalar ilçesi İstanbul- Samsun yolu Susuz köyü civarında meydana geldi. E.E. (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Şennur E. (27), Raşide E. (50) ve Alya E.'nin (1) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü E.E. ve otomobildeki F.E. (50) ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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