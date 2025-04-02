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        Çankırı'da kaybolan Ayaz için arama çalışması başlatıldı (2)

        KAYBOLANÇOCUK 12 SAAT SONRA SAĞ BULUNDURamazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte memleketi Çankırı'ya gelen 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya'dan sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra haber alınamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 21:25 Güncelleme: 02.04.2025 - 21:30
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        Çankırı'da kaybolan Ayaz için arama çalışması başlatıldı (2)
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        KAYBOLANÇOCUK 12 SAAT SONRA SAĞ BULUNDU

        Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte memleketi Çankırı’ya gelen 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya’dan sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İl jandarma ve AFAD ekiplerine Kastamonu ve Ankara’dan destek ekipleri de katıldı. 107 personelin görev aldığı arama çalışmalarında 2 dron ve 2 arama köpeği kullanıldı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucunda Kaya, kaybolduğu noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Kayı köyü yakınlarında bulundu. Sağlık durumu iyi olan Kaya, kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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