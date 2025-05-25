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        Yeniden Refah Partisi Çankırı 2'nci Olağan İl Kongresi yapıldı

        YENİDEN Refah Partisi Çankırı 2'nci Olağan İl Kongresi'nde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, "Ekonomik durumlar malumunuz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 17:02 Güncelleme: 25.05.2025 - 17:05
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        Yeniden Refah Partisi Çankırı 2'nci Olağan İl Kongresi yapıldı
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        YENİDEN Refah Partisi Çankırı 2’nci Olağan İl Kongresi’nde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, “Ekonomik durumlar malumunuz. Alım gücü düştü, emekli 14 bin 500 liraya, asgari ücretli 22 bin 100 liraya mahkum edildi. Vatandaşlar sitem etmeye başladı artık” dedi.

        Yeniden Refah Partisi 2’nci Olağan İl Kongresi Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kongreye, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, İç Anadolu Bölge Başkan, İl Başkanı Metin Erdoğmuş, il-ilçe başkanları, İYİ Parti İl Başkanı Aydın Akbaş, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci ülke gündemini değerlendirerek, “Kurulduğumuzda bize bıyık altından gülenler, ‘iktidar varken siyaset yapamazsınız’ diyenler, ‘Sayın Erdoğan’ın yanında olmanız’ lazım diyenlere Genel Başkanımız Fatih Erbakan, Türk siyasi tarihinin en kalabalık kongresini yaparak gereken cevabı vermiştir. 31 Mart seçimlerinde Genel Başkanımız Sayın Erbakan, ittifak çatısında yer almıştı. Genel Başkanımız, cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekilirken şunu söylemişti; ‘Biz makam ve rakam pazarlığı yapmıyoruz. Allah’ın rızasını gözetiyoruz.’ İşte o gün 30 madde üzerinden Sayın Erdoğan ile mutabakat yapılmıştı. Bu mutabakata imzalar atıldı. Ama AK Parti sözünü tutmadı. Mutabakat maddelerinden 1 tanesini dahi yerine getirmedi. Ama bizler zeytin dalı uzatmaya devam ettik. Sırf milletin yüzü gülsün, memlekete selamet gelsin istedik” ifadelerini kullandı.

        ‘VATANDAŞLARIMIZ AÇLIK SINIRIN ALTINDA MAAŞLARA MAHKUM EDİLDİ’

        Konuşmasının devamında ekonomik gelişmeleri değerlendiren Müjdeci, “Ekonomik durumlar malumunuz. Alım gücü düştü, emekli 14 bin 500 liraya, asgari ücretli 22 bin 100 liraya mahkum edildi. Vatandaşlar sitem etmeye başladı artık. Ve bu sitemi söyleyenlerin büyük bir kısmı AK Parti’ye en büyük desteği veren emekli kesimi, asgari ücretli kesimi, köylü kesimi. Bugün Türkiye’de açlık sınırı 23 bin 615 TL, asgari ücret 22 bin 100 TL. Allah’ın kelamını dilinden düşürmediği için Sayın Erdoğan’a destek veren büyüklerimiz, emeklilerimiz, 2024 yılı sizin için emekliler yılı ilan edilmişti hatırlarsanız. 14 bin 500 liraya mahkum edildiniz. Yeniden Refah Partimiz, ‘En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olacak demişti’ ama vatandaşlarımız açlık sınırının altında maaşlara mahkum edildi” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından yapılan seçimde, tek aday olan mevcut başkan Metin Erdoğmuş, tekrar il başkanı seçildi.

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