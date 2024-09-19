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        Çankırı'da "vargit"lerin açmasıyla yaylalar renklendi

        Çankırı'nınYapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:09 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:09
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        Çankırı'da "vargit"lerin açmasıyla yaylalar renklendi
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        Çankırı'nınYapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi.

        İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda bulunan, bilimsel adı "Colchicum speciosum" olan taç yapraklı vargitler, sonbahar aylarının gelmesiyle çiçek açtı.

        Yörede "güz çiğdemi" olarak da bilinen, açtığı dönem yaylacıların dönüş zamanına denk geldiği için "vargit" ismi yaygın olarak kullanılan mor çiçekler, kış aylarının habercisi olarak da anılıyor.

        Sonbahar güneşiyle vargitlerin moru, doğadaki yeşil ve sarı renklerle doyumsuz seyirlik manzara sunuyor.

        Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan "vargit" çiçeği, 500 ile 3 bin metre arasındaki orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

        Nemli yerlerde eylül ve ekim aylarında çiçeklenen "vargit", yaklaşık 10 ila 25 santimetre boy veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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