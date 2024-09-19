Çankırı'da "vargit"lerin açmasıyla yaylalar renklendi

Çankırı'nınYapraklı ilçesinde yaylalar, "vargit" çiçekleriyle süslendi.

İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda bulunan, bilimsel adı "Colchicum speciosum" olan taç yapraklı vargitler, sonbahar aylarının gelmesiyle çiçek açtı.

Yörede "güz çiğdemi" olarak da bilinen, açtığı dönem yaylacıların dönüş zamanına denk geldiği için "vargit" ismi yaygın olarak kullanılan mor çiçekler, kış aylarının habercisi olarak da anılıyor.