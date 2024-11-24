Çankırı'da D-100 kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Polis ve jandarma ekipleri yoldaki buzlanmadan dolayı sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sürücülerden bazıları yollarına devam ederken bazı sürücüler geceyi geçirmek için çevre ilçelerde konaklıyor.

D-100 kara yolu Gerede Horhor Geçidi mevkisinde yaşanan kaza ve yollardaki buzlanmadan dolayı araç trafiğine kapatılan İstanbul yönü kontrollü olarak açıldı.

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