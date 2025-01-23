Çankırı'da şarampole devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Çankırı'da şarampole devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Çankırı'da şarampole devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Ercan K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Şabanözü-Eldivan kara yolu Sarayköy mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiye personeli yardımıyla çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.