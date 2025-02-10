Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çerkeş'te kara yolu yük taşımacılığı kooperatifi kuruldu

        Çerkeş'te "S.S. Çerkeş Birlik Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi" kurulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:22 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkeş'te kara yolu yük taşımacılığı kooperatifi kuruldu
        ABONE OL

        Çerkeş'te "S.S. Çerkeş Birlik Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi" kurulduğu bildirildi.

        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki nakliyeci şoförlerin birlik, beraberlik ve uyum içerisinde işlerini sürdürmesi ve ilçenin ekonomisini diri tutmaları için yapılan istişareler sonucu "S.S. Çerkeş Birlik Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi"nin kurulmasına destek olduklarını belirtti.

        Kooperatif Başkanı Cemal Gökdemir ve Kooperatif Üyesi Murat Kapucuoğlu ile bir araya gelerek kooperatife Çerkeş Organize Sanayi Bölgesine tır parkı alanı tahsis ettiklerini belirten Sopacı, "Gençlerimizin önünü açmak için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Birlikte omuzlayarak Kooperatifi ve ilçemizi büyütmek için var gücümüzle çalışacağız. S.S. Çerkeş Birlik Karayolu Yük Taşıma Kooperatifinin ilçemize ve şoför arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Çerkeş Kaymakamı ve Belediye Başkanından ilçedeki depremzedelere ziyaret
        Çerkeş Kaymakamı ve Belediye Başkanından ilçedeki depremzedelere ziyaret
        Çankırı'da düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası tamamlandı
        Çankırı'da düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası tamamlandı
        Çankırı'da son bir haftada 140 kilometrelik alanda karla mücadele çalışması...
        Çankırı'da son bir haftada 140 kilometrelik alanda karla mücadele çalışması...
        Çankırı'da Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası sürüyor
        Çankırı'da Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası sürüyor
        Çankırı'da SOGEP kapsamında 13,5 milyon lira bütçeli 3 proje uygulanacak
        Çankırı'da SOGEP kapsamında 13,5 milyon lira bütçeli 3 proje uygulanacak
        Köy okulları için beş kitap getirene Türk kahvesi ikram
        Köy okulları için beş kitap getirene Türk kahvesi ikram