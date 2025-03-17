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        Çankırı Lisesi Futsal Takımı Türkiye finallerinde

        Çankırı Lisesi Futsal Takımı'nın Okul Sporları Liselerarası Futsal Turnuvası Bölge Şampiyonası'nda Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 23:23 Güncelleme: 17.03.2025 - 23:23
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        Çankırı Lisesi Futsal Takımı Türkiye finallerinde
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        Çankırı Lisesi Futsal Takımı'nın Okul Sporları Liselerarası Futsal Turnuvası Bölge Şampiyonası'nda Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığı bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale'de düzenlenen Okul Sporları Liselerarası Futsal Turnuvası Bölge Şampiyonası'nda Çankırı Lisesi Futsal Takımı'nın üstün performans sergileyerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığı belirtildi.

        Çankırı Lisesi Futsal Takımı'nın ilk maçta Yozgat Spor Lisesi'ni 7-0, ikinci maçta Sincan Anadolu Lisesi'ni 3-2 yendiği, son karşılaşmada ise Kırıkkale Spor Lisesi'ni 4-0 mağlup ederek bölge şampiyonluğuna ulaştığı aktarılan açıklamada, "Bu önemli başarıyla Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazanan takımın oyuncuları ve beden eğitimi öğretmeni Abdurrahman Çetin, okul yönetimi ve spor camiası tarafından tebrik edildi. Şampiyonluk coşkusunu yaşayan takım, Türkiye finallerinde de başarılı bir performans sergileyerek yeni bir zafer hedefliyor." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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