Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı; yapılan aramalarda 51 sentetik ecza hapı, 165,09 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 2'si salıverildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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