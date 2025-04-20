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        Çankırı'da kış uykusundan uyanan ayı köye indi

        Çankırı'nın Orta ilçesinde kış uykusundan uyanan ayı köye indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:24
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        Çankırı'da kış uykusundan uyanan ayı köye indi
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde kış uykusundan uyanan ayı köye indi.

        İlçeye bağlı Hüyük köyünde bir ayı evlerin bulunduğu bölgede yiyecek aramaya başladı.

        Köydeki köpeklerden korkan ayı, bölgeden uzaklaştı.

        Bu sırada köpek seslerini duyan köy sakinlerinden muhtar azası Yasin Aslan da balkondan dışarı baktığında köpeklerin kovaladığı ayıyı fark etti.

        Cep telefonuyla ayının kaçtığı anları kaydeden Aslan, daha sonra durumu köy muhtarı Satılmış Cambaz'a haber verdi.

        Cambaz, AA muhabirine, kış uykusundan uyanan ayının yiyecek aramak için köylerine indiğini söyledi.

        Vatandaşların ayıdan tedirgin olduğunu belirten Cambaz, "Köpekler ayıyı kovaladılar biz de köylülerimize telefonla haber ettik, tedirgin olmamaları yönünde bilgi verdik. Ben de jandarmaya bilgi verdim." dedi.

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