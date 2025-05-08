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        Dünya şampiyonu halterci Ramazan Efe Yılmaz, memleketi Çankırı'da törenle karşılandı

        Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanan milli sporcu Ramazan Efe Yılmaz, memleketi Çankırı'da törenle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:09 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:15
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        Dünya şampiyonu halterci Ramazan Efe Yılmaz, memleketi Çankırı'da törenle karşılandı
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        Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanan milli sporcu Ramazan Efe Yılmaz, memleketi Çankırı'da törenle karşılandı.

        Yıldız erkekler 61 kiloda silkmede 153 kiloyla altın, toplamda ise 261 kiloyla gümüş madalyanın sahibi olan Çankırı Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ramazan Efe Yılmaz, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ile ailesi ve takım arkadaşları tarafından karşılandıktan sonra memleketine geldi.

        Başarılı sporcunun kente gelişi dolayısıyla Çankırı Karatekin Parkı'nda tören düzenlendi. Ramazan Efe, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, il protokolü ve vatandaşlar tarafından davul ve zurnalar eşliğinde karşılandı.

        Burada konuşan Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Ramazan Efe Yılmaz'ı tebrik ederek, "Ramazan Efe, azmin, disiplinin, sabrın simgesidir. Bu büyük başarı sadece bireysel bir zafer değil, aynı zamanda ülkemizin spor alanında yükselişinin de bir göstergesidir. Onun bu başarısı, tüm gençlerimize ilham veren bir ışık olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Ramazan Efe'nin ikinci kez dünya şampiyonu olduğunu belirten antrenörü Ömer Öz ise, "Avrupa rekoru da kırdı. İnşallah bu yolda, hiç bozmadan devam etmek istiyoruz. Olimpiyatlarda da olimpiyat madalyasını Çankırı'ya getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Ramazan Efe Yılmaz ise dünya şampiyonluğunun daha önce aklında olduğunu, bir sonraki hedefinin Los Angeles Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ve memleketine bu gururu yaşatmak olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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