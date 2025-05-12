Korgun'da TÜBİTAK Bilim söyleşisi gerçekleşti

Kaymakam Ferhat Gür, program sonunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Polat'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Korgun Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen programda, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Polat, katılımcılara "Moda Mı, Mucize Mi?, Giyilebilir Teknolojilerin Gücü" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

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