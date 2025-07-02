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        Çankırı'da tadilat yaptığı çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi

        Çankırı'da tadilat yaptığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 21:39 Güncelleme: 02.07.2025 - 21:39
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        Çankırı'da tadilat yaptığı çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi
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        Çankırı'da tadilat yaptığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Bayramören ilçesine bağlı Topçu köyünde komşusunun çatısında tadilat yapan 47 yaşındaki Yılmaz Çaylı, ayağının kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çaylı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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