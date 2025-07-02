Çankırı'da tadilat yaptığı çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi
Çankırı'da tadilat yaptığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Çankırı'da tadilat yaptığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bayramören ilçesine bağlı Topçu köyünde komşusunun çatısında tadilat yapan 47 yaşındaki Yılmaz Çaylı, ayağının kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çaylı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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