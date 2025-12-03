Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Şabanözü'nde ilkokul öğrencileri kendi meşe palamutlarını dikti

        Şabanözü ilçesinde ilkokul öğrencileriyle meşe fidanı yetiştirmek için etkinlik düzenlendi.

        03.12.2025 - 17:29
        
        TEMA Vakfı Şabanözü Temsilciliği ile Şehitleri İlkokulu 4. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, TEMA Vakfı gönüllülerinin yardımıyla öğrenciler fidan yetiştirmek için meşe palamutlarını saksılara dikti.

        Etkinlikte öğrencilere, meşe ağacının tohumu olan palamudun nasıl filizlendiği, fidan oluşum süreci ve toprağı korumak için çok önemli olan meşe ağacının ve ormanların ekosistemi için önemi anlatıldı.

        TEMA Vakfı Şabanözü Temsilcisi Selda Yağcı Yurtlu, yaptığı açıklamada, geçmişte meşe denizi olan Anadolu'nun eski haline getirilmesi için çocukları bilinçlendirmek istediklerini söyledi.

