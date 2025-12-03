Çankırı'nın ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şabanözü Belediyesi Kıl Çadır Düğün Salonu'nda Şehit Murat Somuncu Ortaokulu Müdürü Çiğdem Tağci ve özel eğitim öğretmeni Bayram Koca tarafından hazırlanan programda, Şehit Murat Somuncu Ortaokulu, Şehitler İlkokulu ve Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi özel eğitim sınıflarındaki öğrenciler tarafından teknoloji ve tasarım dersinde yapılan çalışmalar sergilendi.

Özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasının ardından program sona erdi.

Programa, Kaymakam Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan, Çankırı Kültür ve Turizm İl Müdürü Muharrem Ovacıklı, Çankırı İl Milli Eğitim Şube Müdürü İlker Kendir, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Korgun

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli bireyleri ziyaret etti.

Kaymakam Gür, beraberindeki Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ve Korgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Berrin Taşkınöz ile Kayıçivi köyünde yaşayan Derya Özyurt ile ilçe merkezindeki Hasan İlaslan ve İbrahim Öner'i ziyaret etti.

Kaymakam Gür ziyarette, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak adına devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirterek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik etti.

- Kızılırmak

Kızılırmak Kaymakamı Emrah Özbek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli bireyleri ziyaret etti.

Kaymakam Özbek ile beraberindekiler ilçe merkezinde yaşayan İkbal Ünlü ve Durmuş Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Özbek ziyarette, engelli vatandaşlarla sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

- Orta

Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, özel bireylerin katılımıyla sportif faaliyetler yapıldı.