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        Haberler Gündem Çankırı Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Çankırı Belediye Başkanı kim oldu?

        Çankırı 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen oldu!

        Ülke genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından, Çankırı'da da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmişti. Oy sayımı tamamlandı ve Çankırı Belediye Başkanı'nın kim olduğu kesin olmayan sonuçlara göre açıklandı. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Çankırı Belediye Başkanı kim oldu? İşte konuyla ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 03:39 Güncelleme: 01.04.2024 - 03:39
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        31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Türkiye genelinde 206 binden fazla sandık kurulmuştu. Bu seçimde, 34 farklı siyasi partinin adayları yarıştı. Çankırı'da da vatandaşlar, kendi ilçelerinin ve belediyelerinin geleceğini belirlemek için yoğun bir katılımla sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çankırı Belediye Başkanı belirlendi ve yeni yerel yönetimin ismi belli oldu. Peki, Çankırı Belediye Başkanı kim oldu? Detaylar haberimizde...

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        2

        ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL HAKKI ESEN OLDU!

        Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

        Resmi olmayan verilere göre; Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen oldu. MHP adayı İsmail Hakkı Esen, yüzde 59.80 oy aldı. Rakibi AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz ise yüzde 31.22 oy aldı.

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        31 MART 2024 ÇANKIRI İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Çorum ilçelerinin seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

        ÇANKIRI İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

        49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

        İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

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