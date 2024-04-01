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        Haberler Gündem Burdur Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Burdur Belediye Başkanı kim oldu? scm04

        Burdur 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz oldu!

        Ülke genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından, Burdur'da da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmişti. Oy sayımı tamamlandı ve Burdur Belediye Başkanı'nın kim olduğu kesin olmayan sonuçlara göre açıklandı. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Burdur Belediye Başkanı kim oldu? İşte konuyla ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:00 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:00
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        31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Türkiye genelinde 206 binden fazla sandık kurulmuştu. Bu seçimde, 34 farklı siyasi partinin adayları yarıştı. Burdur'da da vatandaşlar, kendi ilçelerinin ve belediyelerinin geleceğini belirlemek için yoğun bir katılımla sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Burdur Belediye Başkanı belirlendi ve yeni yerel yönetimin ismi belli oldu. Peki, Burdur Belediye Başkanı kim oldu? Detaylar haberimizde...

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        BURDUR BELEDİYE BAŞKANI ALİ ORKUN ERCENGİZ OLDU!

        Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

        Resmi olmayan verilere göre; Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz oldu. CHP adayı Ali Orkun Ercengiz, yüzde 46.28 oy aldı. Rakibi AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek ise yüzde 42.90 oy aldı.

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        31 MART 2024 BURDUR İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Burdur ilçelerinin seçim sonuçları aşağıdaki gibidir:

        AĞLASUN: ALİ ULUSOY - AK Parti- %65,77

        ALTINYAYLA: SELEN KINALI - MHP - %62,44

        BUCAK: HÜLYA GÜMÜŞ - CHP - %40,39

        ÇAVDIR: ALİ OKAN YÜCEL- CHP - %53,08

        ÇELTİKÇİ: RAMAZAN EZİN - MHP - %41,88

        GÖLHİSAR: İBRAHİM SERTBAŞ - AK Parti - %45,46

        KARAMANLI: FATİH SELİMOĞLU - AK Parti - %39,35

        KEMER: İSMAİL ASAN - AK Parti - %64,10

        MERKEZ: ALİ ORKUN ERCENGİZ - CHP - %46,28

        TEFENNİ: ÜMİT ALAGÖZ - MHP - %43,85

        YEŞİLOVA: OKAN KURD - CHP - %58,31

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        EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

        49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

        İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

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