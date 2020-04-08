İHA

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki 2 bina ile Kaman ilçesinde bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez Kervansaray Mahallesinde site içindeki 2 bina ve Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesinde yaşayanların bazılarının koronavirüs testleri pozitif çıktığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantina uygulamasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, "İlimiz merkez Kervansaray Mahallesinde bulunan bir sitede ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde koronavirüs vakasına rastlanılması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla iki binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kaman İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca da Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesinde karantina tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Tedbirler kapsamında kent merkezindeki 80 dairelik 2 bina ile mahalleye girişi çıkışlar yasaklandı.

ÇORUM'DA DA BİR KÖY KARANTİNADA

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyünde, korona virüs testi yaptıran 2 kişinin sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından köy karantina altına alındı.

Çankırı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kurşunlu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 08.04.2020 tarihinde Kaymakam Mehmet Fatih Koca başkanlığında toplanarak ilçemize bağlı Yeşilören Köyünde Covid-19 iki vakanın tespit edilmesi nedeniyle salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. Ve 72. Maddeleri kapsamında 8 Nisan 2020 tarihi itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köye giriş ve çıkışların kapatılmasına, elektrikle alakalı herhangi bir arıza olması durumunda TEDAŞ ilgili yetkililerin kolluk birimleri gözetiminde köye giriş çıkış yapabilmesine, PTT görevlileri ve diğer kamu kurum kuruluşlarının gerekli hallerde kolluk birimleri gözetiminde köye giriş çıkış yapabilmesine, hayvan hastalıklarına ilişkin gerekli hallerde veteriner hekimlerin hizmet verebilmesi için köye giriş çıkış yapabilmesine, sağımı yapılan hayvanların sütlerinin kolluk birimleri gözetiminde köyden dışarı çıkarılabilmesine, herhangi bir vatandaşın hastalanması durumunda 112 ve evde sağlık hizmetleri aracılığıyla sağlık hizmetlerini alabilmesine, vatandaşların yardım taleplerinin Sosyal Vefa ve Yardımlaşma ekiplerince karşılanabilmesi için köye giriş çıkış yapabilmesine, mandıra sahibi vatandaşların gerekli hallerde sadece ikamet adresleri ile mandıraları arasında gidip gelmeleri ve güzergah bildirmeleri koşulu ile faaliyetlerini devam ettirmelerine, zorunlu ve gerekli hallerde giriş çıkışına müsaade edilen vatandaşların köye giriş yaparken mutlaka kendi kişisel koruma önlemlerini almalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.