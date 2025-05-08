CANLI | 2. Lig play-off heyecanı HT Spor'da!
2. Lig'de play-off 1. tur maçlarından 16.00 seasında HT Spor TV ve HT Spor YouTube üzerinden 2 maç canlı olarak yayınlanıyor. 68 Aksarayspor ile Karacabey Belediyespor ve Kastamonuspor ile Beykoz mücadelelerini canlı olarak takip edebilirsiniz...
2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. Lig'de play-off 1. tur 16.00 seansındaki maçlarından 2 karşılaşma HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanıyor.
Play-off 1. tur maçında 68 Aksarayspor ile Karacabey Belediyespor karşılaşıyor.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda galip gelen takım 2. tura yükselecek.
Bir diğer Play-off 1. turu maçında Kastamonuspor ile Beykoz karşılaşıyor.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda galip gelen takım 2. tura yükselecek.
2. LİG'DE NELER OLDU?
Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'u 6-0 yenerek şampiyon oldu ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.
Beyaz Grup'ta ise deplasmanda İskenderunspor'u 1-0 yenen Sarıyer, şampiyonluğunu ilan ederek üst lige çıktı.
Kırmızı Grup'ta Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un ardından düşen 3. takım, deplasmanda Ankara Demirspor'a 4-0 yenilen Diyarbekirspor oldu.
PLAY - OFF
Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, ligi 2. sırada bitirerek doğrudan 3. tura kaldı.
Kırmızı Grup'ta ise Karacabey Belediyespor, adını play-off'a yazdıran son ekip oldu.
Play-off'ta ikinci ve üçüncü tur, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İki grupta adını finale yazdıran takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak.
Play-off ilk tur maçları 8 Mayıs Perşembe günü, ikinci tur müsabakaları 12-16 Mayıs'ta, üçüncü tur mücadeleleri 22-26 Mayıs'ta ve final 1 Haziran Pazar günü oynanacak.