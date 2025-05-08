CANLI | 2. Lig play-off heyecanı HT Spor'da! 2. Lig'de play-off 1. tur maçlarından 16.00 seasında HT Spor TV ve HT Spor YouTube üzerinden 2 maç canlı olarak yayınlanıyor. 68 Aksarayspor ile Karacabey Belediyespor ve Kastamonuspor ile Beykoz mücadelelerini canlı olarak takip edebilirsiniz...

Habertürk Giriş: 08.05.2025 - 16:09 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:12 facebook

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