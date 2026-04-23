        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATI 2026: 24 Nisan bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Canlı altın fiyatı: 24 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyat kuru araştırılıyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve enerji arzına yönelik endişelerin yeniden yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarında yön arayışı dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda enflasyon risklerinin yeniden gündeme gelmesi ve barış görüşmelerine ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde dalgalanmaya neden oldu. Haftaya düşüş eğilimiyle başlayan altın piyasasında gözler 24 Nisan 2026 güncel alış-satış rakamlarına çevrildi. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum merak ediliyor. Peki, 24 Nisan 2026 bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 07:39 Güncelleme:
        24 Nisan altın fiyatları canlı ve anlık verilerle araştırılıyor! Küresel piyasalarda artan belirsizlik, ABD faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve Orta Doğu kaynaklı riskler, altını yeniden güvenli liman haline getirdi. Dalgalı seyir sonrası yatırımcılar yönünü belirlemek için güncel rakamlara odaklandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları başta olmak üzere 14 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum yoğun ilgi görüyor. 24 Nisan 2026 altın fiyatları kaç TL oldu? İşte piyasada son tablo ve kritik seviyeler…

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

        6.795,7620

        6.796,6720

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.721,47

        4.722,63

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.873,4000

        11.112,6500

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.496,2900

        44.317,5000

        TAM ALTIN FİYATI

        44.230,00

        44.678,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.677,32

        22.223,60

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.490,55

        44.311,28

        ATA ALTIN FİYATI

        45.364,68

        46.505,31

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.714,76

        4.938,47

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.180,73

        6.467,00

        GREMSE ALTIN FİYATI

        110.066,00

        112.036,00

