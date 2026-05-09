Canlı altın fiyatı: 9 Mayıs 2026 tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış rakamları
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini koruyan altın fiyatları, hem iç piyasadaki döviz hareketliliği hem de küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında yer aldı. Özellikle "Bugün gram altın kaç TL?", "Ons altın yükseliyor mu?" ve "9 Mayıs 2026 canlı altın fiyatları" araştırmaları hız kazanırken, güncel alış-satış verileri de araştırılıyor. İşte 9 Mayıs 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altında son durum…
ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden hız kazanması ve küresel piyasalarda faiz baskısına yönelik endişelerin azalması, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekledi. Güvenli liman arayışının sürmesiyle birlikte yatırımcılar, "Gram altın ne kadar oldu?", "Çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları anlık olarak takip edilirken, piyasadaki son alış-satış rakamları da merak konusu oldu. İşte canlı altın fiyatları ve güncel tablo…
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.902,2810
6.902,9960
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.728,54
4.729,31
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.043,6500
11.286,4000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
44.171,5100
45.005,3400
TAM ALTIN FİYATI
44.604,00
44.949,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.978,02
22.532,25
ZİYNET ALTINI FİYATI
44.093,84
44.926,69
ATA ALTIN FİYATI
45.462,63
46.605,78
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.752,13
4.977,03
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.251,88
6.537,14
GREMSE ALTIN FİYATI
111.336,00
112.905,00