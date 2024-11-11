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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 11 Kasım 2024! Altın fiyatlarında durgunluk! Bugün gram altın, çeyrek altın, ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında durgunluk! 11 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Ekim ayında ons bazında altın yüzde 4,2, gümüş yüzde 4,8, platin yüzde 1,4, paladyum yüzde 11,6 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 790,1 dolarla rekor seviyeyi, gümüşün ons fiyatı da 34,9 dolarla 12 yılın en yüksek seviyesini test etti. Altının bu performansında Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının iki yıldır devam eden sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atması etkili oldu. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 11 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 07:16 Güncelleme: 11.11.2024 - 07:16
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        1

        ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

        Trump'ın başkanlığının kesinleşmesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığı görülürken, yeni dönemde Trump'ın atacağı adımlar yeniden piyasalardaki en önemli konulardan biri haline geldi.

        Özellikle Asya ve Avrupa'da yeni ticaret tarifeleri konulabileceği endişesi öne çıkarken, kripto para piyasası başta olmak üzere görece riskli varlıkların yukarı yönlü hareket etmesi dikkati çekti.

        Öte yandan Fed politika faizini beklentiler dahilinde bu yıl ikinci kez indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti.

        Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 11 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA DURGUNLUK!

        10 Kasım Pazar günü 2 bin 968 lira olan gram altın 11 Kasım Pazartesi günü 2 bin 951 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 748 lira iken, 4 bin 721 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.951,5300

        Satış: 2.952,0160

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.683,60

        Satış: 2.685,93

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.721,0000

        Satış: 4.824,8700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.888,5300

        Satış: 19.245,1400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.829,00

        Satış: 19.953,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.413,54

        Satış: 9.651,17

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.886,10

        Satış: 19.243,31

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.271,75

        Satış: 20.780,90

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.648,31

        Satış: 2.489,31

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.774,01

        Satış: 2.922,46

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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