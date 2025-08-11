Canlı altın fiyatları 13 Ağustos Çarşamba günü yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı’da altın fiyatları grafiği anlık ve güncel olarak duyuruluyor. Alım satım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu, altın yükseldi mi düştü mü sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Ağustos 22 ayar bilezik, ons, tam, ata, çeyrek ve gram altın alış- satış fiyatlarında son durum