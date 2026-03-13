Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 13 Mart 2026 Cuma gününe düşüşle başladı. Sarı metal, doların güçlenmesi ve artan petrol fiyatlarının kısa vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatması nedeniyle baskı altında kaldı. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 5 bin 157 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı ise serbest piyasada 7 bin 352 lira seviyesinde seyrediyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 13 Mart 2026 Cuma gününe değer kaybıyla başladı. Sarı metal, güçlü dolar ve petrol fiyatlarındaki yükselişin faiz indirimi beklentilerini zayıflatmasıyla sınırlı düşüş kaydetti. Fiyatlarda yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gram altın serbest piyasada 7 bin 352, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’te 7 bin 447 liradan işlem görüyor. İşte 13 Mart 2026 altın fiyatları güncel alış - satış rakamları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.352,1820
Satış: 7.353,1030
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.177,85
Satış: 5.178,97
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.758,98
Satış: 12.017,67
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 47.023,75
Satış: 47.911,37
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.959,00
Satış: 48.360,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.438,40
Satış: 24.029,17
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 47.023,75
Satış: 47.911,37
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.715,33
Satış: 49.967,47
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.042,64
Satış: 5.316,41
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.713,55
Satış: 7.019,37
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 119.552,00
Satış: 120.831,00