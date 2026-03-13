Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı Altın Fiyatları 13 Mart 2026: Altın düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 13 Mart 2026 Cuma gününe düşüşle başladı. Sarı metal, doların güçlenmesi ve artan petrol fiyatlarının kısa vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatması nedeniyle baskı altında kaldı. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 5 bin 157 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı ise serbest piyasada 7 bin 352 lira seviyesinde seyrediyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 00:21 Güncelleme:
        1

        Altın fiyatları 13 Mart 2026 Cuma gününe değer kaybıyla başladı. Sarı metal, güçlü dolar ve petrol fiyatlarındaki yükselişin faiz indirimi beklentilerini zayıflatmasıyla sınırlı düşüş kaydetti. Fiyatlarda yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gram altın serbest piyasada 7 bin 352, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’te 7 bin 447 liradan işlem görüyor. İşte 13 Mart 2026 altın fiyatları güncel alış - satış rakamları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.352,1820

        Satış: 7.353,1030

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.177,85

        Satış: 5.178,97

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.758,98

        Satış: 12.017,67

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 47.023,75

        Satış: 47.911,37

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.959,00

        Satış: 48.360,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.438,40

        Satış: 24.029,17

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 47.023,75

        Satış: 47.911,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.715,33

        Satış: 49.967,47

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.042,64

        Satış: 5.316,41

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.713,55

        Satış: 7.019,37

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 119.552,00

        Satış: 120.831,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
